شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيب المحافظات الحدودية من تقسيم دوائر النواب بالمقاعد الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، بشأن تقسيم الدوائر للنواب، وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر، فقد تمت مراعاة التجاور الجغرافى بين المحافظات فى كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القوائم، وفيما عدا المحافظات الحدودية تم توزيع المقاعد الانتخابية على المحافظات بما يتوافق مع متوسط التمثيل الأحادى مضافا إليه نسبة الانحراف.

ونرصد ما نص عليه القانون بشأن نصيب المحافظات الحدودية:

- محافظة أسوان

مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى:

الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان

مكوناتها الإدارية مراكز أسوان –دراو وأقسام – أول أسوان – ثان أسوان – أسوان الجديدة

عدد المقاعد 2

الدائرة الثانية مقرها مركز كوم امبو

مكوناتها الإدارية مركز كوم امبو

عدد المقاعد 1

الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة

مكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة

عدد المقاعد 1

الدائرة الرابعة مقرها مركز ادفو

مكوناتها الإدارية مركز ادفو

عدد المقاعد 1

- محافظة مرسى مطروح

الدائرة الأولى مقرها قسم مطروح

مكوناتها الإدارية "مطروح – سيدي برانى – النجيله – السلوم "

عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها قسم الحمام

مكوناتها الإدارية "الحمام – العلمين – الضبعه – سيوة – مارينا العلمين السياحية "

عدد المقاعد 1

- محافظة الوادى الجديد

مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة إلى دائرئتين

الدائرة الاولى مقرها قسم الخارجة

مكوناتها الإدارية مركز: باريس، قسم الخارجة

عدد المقاعد 1

Advertisements

الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة

مكوناتها الإدارية مراكز: الداخلة – الفرافرة –بلاط

عدد المقاعد 1

-محافظة البحر الاحمر

مخصص لها 3 مقاعد فردى وتضم3 دوائر

الدائرة الاولى مقرها قسم اول الغردقة

مكوناتها الإدارية اقسام: راس غارب –ثان الغردقة –اول الغردقة

عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها قسم سفاجا

مكوناتها الإدارية اقسام: سفاجا-القصير –مرسى علم

عدد المقاعد 1

الدائرة الثالثة مقرها قسم الشلاتين

مكوناتها الإدارية قسما: الشلاتين –حلايب

عدد المقاعد 1

- محافظة شمال سيناء

مخصص مقعدين فردى ومقسمة إلى دائرتين

الدائرة الاولى مقرها قسم اول العريش

مكوناتها الإدارية اقسام: أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد

عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها قسم الحسنة

مكوناتها الإدارية اقسام: الحسنة – القسيمة –نخل –بئر العبد-رمانة

عدد المقاعد 1

- محافظة جنوب سيناء

مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة إلى دائرتين

الدائرة الاولى مقرها قسم اول شرم الشيخ

مكوناتها الإدارية اقسام: اول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ - دهب - نوبيع - سانت كاترين – طابا

عدد المقاعد 1

الدائرة الثانية مقرها قسم طور