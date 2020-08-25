السياحة والأثار تستعد لنقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة فى موكب مهيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة السياحة والاثار لاتمام أحد أبرز الأحداث الآثرية الهامة خلال الأسابيع المقبلة، وهو عملية نقل 22 مومياء ملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، تلك الاعدادات لإخراج المشهد بما يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية. وإليك 12 معلومة عن هوية الموميات الملكية والاستعدادات الجارية لنقلها: 1. وتضم قائمة المومياوات 22 ملك وملكة من أشهر ملوك الفراعنة. 2.المومياوات ظلت محفوظة في المتحف المصري منذ اكتشافهم منذ أكثر من 140 عاما،. 3. تعود لملوك رمسيس الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، تحتمس الأول والثاني والثالث، والملك سيتي الأول والثاني، سقنن رع الشهيد الأول في تاريخ الفراعنة، مرنبتاح، الملك احمس، امنحوتب الأول والثاني والثالث، والملك سبتاح. 4. مومياوات الملكات حتشبسوت، والملكة نفرتاري، والملكة تي والملكة أحمس مريت امون. 5. تجرى أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف وخاصة بحيرة عين الصيرة والشوارع التى سيمر منها وفقا لخط السير المتفق عليه. Advertisements 6. تم الانتهاء من تصميم الجداريات المزينة للطريق المؤدي لموكب المومياوات الملكية والتى صممت بنقوش فرعونية. 7. قامت الشركة المشرفة على نقل المومياوات بعمل أول بروفة عن خط سير الموكب المهيب. 8. سيضم الموكب المركبات المصفحة وستقل كل عربة مومياء ملكية، ويتصدره عجلات حربية تجرها الخيول. 9. يرتدى قائد كل عجلة حربية الزي الفرعوني الذي تم الانتهاء من تصميمه. 10. تم نقل 17 تابوتا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية وتجهيزهم لاستقبال المومياوات. 11. جميع التوابيت تخضع الآن إلى أعمال الترميم من قبل فريق عمل متخصص من مرممي معمل الترميم بالمتحف لتقويتها وتثبيت بعض القشور بها. 12. جارى تجهيز المومياوات الملكية من خلال خمس لجان تعمل على عملية حفظ ونقل المومياوات.

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