شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سداد مديونيات الكهرباء لتجنب رفع العداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق سداد مديونيات الكهرباء المختلفة لشركات توزيع الكهرباء، لتجنب رفع العداد عن المشترك، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يعانون من تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى أصبحت دينا عليهم لا بد من سداده لتجنب رفع العداد، وفيما يلى خطوات سداد المديونيات: 1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء لتقسيط المديونية. Advertisements 2- سداد 25% من قيمة المديونية. 3- تقسيط باقى المديونية على 24 شهرا بحد أقصى بدون فوائد. 4- إذا كانت المديونية كبيرة وتخص كبار المشتركين من الممكن أن يحصل المشترك على نسبة خصم من قيمة المديونية مقابل سداده كاملة مرة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوات سداد مديونيات الكهرباء لتجنب رفع العداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.