إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف قسم الموسكي".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف، وقطع الطريق العام، في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة،
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.
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