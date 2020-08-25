رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي لإنشاء هيئة أوقاف إنجيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي لإنشاء هيئة أوقاف إنجيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والأستاذ السيد الشريف، والأستاذ سليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والسادة أعضاء البرلمان المصري».
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
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