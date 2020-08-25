رئيس الطائفة الإنجيلية يشكر السيسي لإنشاء هيئة أوقاف إنجيلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية: «نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل مجهوداته لتحقيق دولة المواطنة على أرض الواقع، وترسيخ مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، كما نشكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والأستاذ السيد الشريف، والأستاذ سليمان وهدان، وكيلي مجلس النواب، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، والسادة أعضاء البرلمان المصري». يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الطائفة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية، بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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