شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يشارك في لجان المقابلات لتقييم المتقدمين للبرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الاثنين، فى لجان المقابلات الشخصية لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، للمشاركة في اختبار وتقييم المتقدمين من خلال مجموعة من الوزراء والمحافظين والخبرات ورؤساء الجامعات والهيئات، وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

من جانبه، أعرب الفريق ربيع عن سعادته بالمشاركة في اختيار مجموعة من شباب التنفيذيين، مشيداً بدور الأكاديمية الرائد في إعداد كوادر شابة مؤهلة للقيادة، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة الجهود التي تساهم في استثمار طاقات وعقول شباب مصر نحو بناء مستقبل أفضل.