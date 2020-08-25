شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حصان عقر مواطنين وتحرير مخالفات بيئية في حي الضواحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحملة البيئية بحي الضواحي ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان، من السيطرة على حصان عقر بعض المواطنين بعد إصابته بحاله من الهياج، وذلك بإعطاءه حقنه مخدرة وتم أخذ التعهد على صاحبه بعدم تركه مطلق السراح.

وتابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، صباح الاثنين، أعمال الحملة المشتركة لإزالة المخالفات البيئية وتحصيل الغرامات البيئية ورسوم تفتيش الرخص بعدد من مناطق الحى ومحال حرفيين زرارة.

وقامت الحمله بالمرور الميدانى على منطقه محال حرفيين زرارة، وقامت بتحصيل عدد من الغرامات البيئية ورسوم تفتيش الرخص من المحال والورش بالمنطقه، كما رصدت الحملة عددا من المخالفات البيئية ومتابعة إزالتها، ففي منطقه الصفا تمت معاينه شكوى على الطبيعه بوجود عشة لتربية الطيور فوق سطح العمارة 120، وبعد المعاينة تم التأكد أنها قاعده برج للحمام لم يتم إزالتها وتم التنبيه على صاحبها بالقيام بإزالتها، كما تم تغريم صاحب محل سوبر ماركت بمنطقة شباب الخريجين لإلقائه القمامه فى عرض الطريق وتم إزالة عدد من عشش الطيور والدواجن بمنطقة السلام الجديد.