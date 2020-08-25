شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتقدم مسيرة الهلال الأحمر لتأبين ضحايا مرفأ بيروت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، وقفة تأبين تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العاصمة اللبنانية في 3 أغسطس الجارى .

وشاركت وزيرة التضامن متطوعي الهلال الأحمر وقفتهم بالشموع التي جاءت تضامنا مع الشعب اللبناني تحت عنوان «من أجل لبنان»، ووجهت فيها التحية للشعب اللبناني على صموده الدائم في وجه الأزمات وقدرته على تخطي المحن والنهوض مرة أخرى أفضل مما سبق.

وقالت القباج إن مصر دائما ما تقف مع أشقائها من الدول العربية في المحن والأزمات، فمنذ حدوث الأزمة أقامت مصر جسرا جويا مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم والمساعدات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالمشاركة مع القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضافت القباج أنه تم إرسال مايزيد عن ١٦٠ طنا من المساعدات الإنسانية والتي تنوعت ما بين مواد غذائية ومستلزمات وقائية بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تعمل في المستشفيات الميدانية التي أقيمت على أرض لبنان بعد وقوع الحادث لمعالجة المصابين.

وثمنت وزيرة التضامن جهود الهلال الأحمر ووجهت التحية لمتطوعيه على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في كل الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا، كما وجهت التحية لباقي منظمات المجتمع المدني التي شاركت الهلال الأحمر في إعداد شحنة المساعدات الإنسانية الموجهة للبنان.

وقالت القباج إن الهلال الأحمر المصري كان من السباقين في تقديم الدعم للشعب اللبناني فور وقوع الأزمة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني البالغ عددهم أكثر من عشر جمعيات أهلية ساهمت في تقديم كافة المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن الدعم لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية ولكن تم استقبال ٥٠ طفلا لبنانيا مصابا بالسرطان في مستشفى ٥٧٣٥٧، حيث تضررت مستشفياتهم جراء القصف .

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري نظموا مسيرة اليوم تضامنا مع الصليب الأحمر اللبناني داخل المركز العام للهلال الأحمر بالقاهرة رافعين علمي الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر اللبناني تعبيرا عن دعمهم للجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني للتخفيف من المعاناة الناتجة عن الانفجار.

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وأضاف الناظر أنه تم إضاءة مبنى المركز العام للهلال الأحمر بالعلمين المصري واللبناني مع عبارة «من أجل لبنان» تضامنا مع الشعب اللبناني في مصابهم .

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وحرصه الدائم على تقديم الدعم والإغاثة في كافة المحن والأزمات داخل مصر وخارجها.