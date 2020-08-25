شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة غادة عطية مدير المدرسة الدولية.
ناقش الاجتماع الاجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
ووجه اللواء عادل الغضبان بقيام مديرية التعليم بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة الامكانيات بها من أجل توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب وكافة القائمين على منظومة التعليم.
كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام «الفصل الدوار» في مدارس المحافظة العام الدراسي المقبل.
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