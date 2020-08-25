شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على سر الأجنحة بالحديقة الدولية وسبب تسميتها ومعالمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم الحديقة الدولية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة، 18 جناحا دوليا، يتبع كل جناح دولة، ويرصد ”الخليج 365” هذه الأجنحة لمعرفة سرها، ومعالمها وكيفية دخولها. أوضح اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحديقة الدولية بها أفضل المناظر الموجودة بحدائق القاهرة، حيث يمثل كل جناح دولة منها دول عربية وأسيوية وأمريكية.

وأضاف سلطان أن كل جناح يضم أهم المعالم السياحية بالدولة التى يمثلها، مشيرا إلى أن كل الأجنحة تم تصميمها من خلال سفارات الدول بالقاهرة، لتظهر معالم الأجنحة بنفس الشكل الموجودة فى الدولة، مشيرا إلى أن من أشهر هذه الأجنحة جناح دولة كوريا ويضم برجولات على النظام الكورى، ونباتات نادرة، والجناح المغربى يضم النافورات بالشكل المغربى، والإمارات يضم معالم دولة الإمارات، والصينى به المبخرة الصينية، والفرنسى به بوابات وأعمدة إنارة بالشكل الفرنسى، وجناح الرياض يضم نموذجا للخيام، وجناح أمريكا به تمثال الحرية، وجناح مصر يضم معالم النيل وبحيرة السد العالى وبوابة فرعونية وغيرها من المعالم المنتشرة بأجنحة الدول، وهو سر تسمية الحديقة الدولية بهذا الاسم.

وفى السياق، أضاف سلطان لـ"الخليج 365" أن هناك إلزاما لجميع الحدائق بأن الحد الأقصى للزوار هو 50% من الطاقة الاستيعابية للحديقة، مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا.

واستغلت محافظة القاهرة فترة غلق الحدائق بسبب جائحة كورونا، فى صيانة الحدائق بالكامل وإعادة تجديدها مرة أخرى لتعود جديدة مرة أخرى وتظهر بشكل جمالى أمام الجمهور بعد إعادة فتحها، وتمتلك محافظة القاهرة ما يقرب من 300 حديقة، منها 60 حديقة "30 حديقة متميزة تابعة لهيئة النظافة والتجميل، و30 حديقة تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة"، وباقى الحدائق عامة منتشرة فى الشوارع والميادين وعلى كورنيش النيل بدون أسوار.

وعلى الرغم من غلق الحدائق فى القاهرة الفترة الماضية إلا أن أعمال الصيانة لم تتوقف، وكذلك مشروعات التطوير القائمة فى بعضها قائمة أيضا، وكانت الحدائق لجأت العام الماضى إلى رفع قيمة تذاكر الدخول لتعويض الخسائر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى تغطية النفقات.

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وتعتمد الحدائق فى أعمال الصيانة على الجهود الذاتية، فلدى محافظة القاهرة ورش خاصة بهيئة النظافة وأخرى تابعة لمشروع الحدائق المتخصصة تصنع من خلالها المقاعد والأسوار كما تستغل مخلفات الأسوار والمقاعد فى إعادة إنتاجها بأيدى العمال ما يوفر الكثير من النفقات.