اليوم.. حفل تأبين للراحل "عبدالعظيم المغربي" في نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
يعقد حفل تأبين للراحل عبدالعظيم المغربي، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب لدولة المقر، الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.
جاء ذلك بناء على خلفية قرار نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، بالتوافق مع الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، ويمثلها الأمين العام ناصر الكريوين.
وتوفى "المغربي" السبت الموافق 15 أغسطس 2020، وهو مفكر قومي عربي، وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، كما شغل منصب نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقًا، كما شغل منصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب منذ عدة سنوات.
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