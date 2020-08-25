بطريرك الكاثوليك يشكر الرئيس السيسي ومجلس النواب للموافقة على إنشاء هيئة أوقاف كاثوليكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
وجّه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مجلس النواب، بعد الموافقة النهائية على إنشاء هيئة الأوقاف الكاثوليكية.
وأكد بطريرك الكاثوليك، أن هذه خطوة فعالة وإيجابية لترسيخ مبدأ المواطنة.
من ناحية أخرى، توجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووكيلي مجلس النواب على الموافقة على إنشاء هيئة أوقاف إنجيلية.
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