السيطرة على حريق في مخزن أخشاب بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق بمخزن أخشاب في منطقة الهرم. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بحي الهرم. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة الإطفاء. وتبين بالفحص نشوب حريق في مخزن أخشاب، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات. وتحرر المحضر اللازم، وتم انتداب لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.

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