بعد فصل التيار.. الحماية المدنية تنقذ سكان عقار من حريق في حدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الإثنين، من السيطرة على حريق بكابل كهرباء في مدخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وسماع صوت مشابه للانفجار بالمنطقة (ل) بهضبة الأهرام. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة الإطفاء. وتبين بالفحص نشوب حريق في كابل كهرباء بمدخل العقار رقم (135 ل)، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة حرصًا على سلامة الأهالي، والسيطرة على الحريق دون إصابات. وتحرر المحضر اللازم، وتم انتداب مسؤولي شركة الكهرباء لإصلاح العطل.

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