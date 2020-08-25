محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق محدود في مقر شركة بشارع الهرم، مساء الإثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل فيلا بشارع الهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. وتبين نشوب الحريق في كابلات الكهرباء الخاصة بماكينة تصوير بمدخل شركة تتخذ فيلا مقرًا لها، وتم إخماد الحريق سريعًا دون إصابات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق بشركة داخل فيلا في شارع الهرم.. والمعاينة: كابلات ماكينة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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