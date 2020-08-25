حريق في ورشة بالعمرانية.. والمعاينة: ماس كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، حريقًا محدودًا اندلع في ورشة بمنطقة العمرانية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في ورشة ميكانيكا بشارع ترعة الزمر.

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ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

وأخمد رجال الدفاع المدني الحريق دون امتداد النيران إلى المحلات المجاورة، وتبين بالفحص أن الورشة على مساحة 30 مترًا، ونشب الحريق بسبب ماس كهربائي بتوصيلة المروحة.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.