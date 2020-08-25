مصر | إخماد حريق اندلع في مخزن أخشاب بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق اندلع في مخزن أخشاب بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الدفاع المدني بالجيزة من السيطرة على حريق هائل اندلع بمخزن أخشاب، بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، دون وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن اخشاب بشارع الهرم، غرب المحافظة.

على الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.