مصر | السيطرة على حريق شب في كابل كهرباء بحدائق الاهرام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب في كابل كهرباء بحدائق الاهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق شب في كابل كهرباء بمدخل عقار بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، وسماع صوت دوي انفجار بالمنطقة (ل) بحدائق الأهرام.

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ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان، رئيس إدارة الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وكشف الفحص المبدئي والمعاينة عن نشوب حريق في كابل كهرباء بمدخل العقار رقم (135 ل)، وتم فصل الكهرباء عن المنطقة حرصا على سلامة الأهالي، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وأجري قوات الدفاع المدني عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.