مصر | السيطرة على حريق اندلع في ورشة بشارع ترعة الزمر بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق اندلع في ورشة بشارع ترعة الزمر بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق محدود اندلع في ورشة بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة مساء الاثنين، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من ورشة ميكانيكا بشارع ترعة الزمر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة.

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وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الورشة على مساحة 30 مترا، ونشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي بتوصيلة المروحة.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.