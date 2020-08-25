شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد إطلاق هيئة الرعاية الصحية لمبادرتي «اطمن» و«بالطو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، انطلاق مبادرتي "اطمن" و "بالطو"، والتي اطلقتها هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تتم لأول مرة بمصر.

واستعرض محافظ بورسعيد خلال مؤتمر إطلاق المبادرتين، التحول الطبي الذي نفذ على أرض بورسعيد، وذلك بعد اختيار بورسعيد لتكون أول المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتطوير الذي شهدته المستشفيات والوحدات الصحية، والاستعانة بكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى، لافتا إلى أن منظومة التأمين الشامل شهدت أكثر من ١٥ ألف عملية جراحية دقيقة لم تشهدها بورسعيد من قبل، ومنها جراحة القلب المفتوح للأطفال، وقرنية العين وغيرها، منوها للتطور الهائل بمستشفى النصر والتي شهدت تطوير على أعلى مستوى لم تشهده منذ ١٨ عامًا .

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق "بالطو"، يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل «الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية»، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.

التطبيق عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى مع عدد من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المسجلين بالتطبيق إما عن طريق المحادثات المكتوبة أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص، ويتم تسجيل المريض على تطبيق «البالطو»عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد، وتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة بالمنتفع، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار التخصص، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره، حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة، وذلك في إطار الربط بين مشروعى التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل ببورسعيد ومحاولة تقديم الخدمات الطبية الكترونيا للمواطنين من خلال تطبيقات ذكية تقدم للمواطن داخل منزله.

وقدم اللواء عادل الغضبان، أسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهوده ودعمه المستمر لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وقدم الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والتي بذلت جهدا متواصلا منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببوسعيد وحتى الآن، مؤكدا أهمية الوعى بجهود الدولة على أرض بورسعيد ودفعها للأمام .

وتناول اللقاء شرح تفصيلى للمبادرة ووكيفية استخدام المواطنين لتطبيق البالطو بالصوت والصورة.

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حضر اللقاء المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور عادل تعيليب رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والقيادات الصحية بالمحافظة ومسؤولى التحول الرقمى، وعدد من شباب المحافظة .