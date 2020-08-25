«صحة المنوفية» تحرر 47 محضرا وتعدم 405 أغذية فاسدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنت حملة تفتيشية على مدينة أشمون، بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على المنتجات الغذائية وشن حملات على المحلات التجارية والغذائية.
وأسفرت الحملة عن المرور على عدد 23 منشأة غذائية، تم تحرير عدد 36 محضرا لعدم حمل شهادات صحية، وعدد 11 محضرا لعدم توافر الاشتراطات الصحية، كما تم غلق إداري لعدد 9 منشآت، وإيقاف تشغيل لعدد 2 منشأة، وإعدام 405 كيلو أغذية متنوعة.
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