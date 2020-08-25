شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تطهير وتعقيم للمساجد بمطروح استعدادا لعودة صلاة الجمعهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، بدء حملة لتطهير وتعليم المساجد بالمحافظة استعدادا لعودة صلاة الجمعة بالمساجد يوم الجمعة المقبل.

وقال عبدالبصير إن الحملة شملت تعقيم الإدارات التسع التي تتألف منها مديرية أوقاف مطروح، كما تشمل جميع المساجد التي ستقام فيها الجمعة، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات من غرف العمليات الفرعية بالإدارات.

ونبه وكيل وزارة الأوقاف بمطروح على عدم قبول إجازات للعاملين بمساجد المديرية، إلا الأجازات الوجوبية، وحذر من التقصير في العمل الذي سيواجه منه بحزم شديد، وأفاد بأن عودة الجمعة ستكون بنفس الضوابط من لبس الكمامة والتباعد بين المصلين والالتزام بالعلامات الإرشادية وغلق دورات المياه وأماكن الوضوء.

وبسؤاله عن المساجد التي تقام بها الجمعة، أفاد بأنها المساجد التي بها أئمة من وزارة الأوقاف أو خطباء المكافأة المعتمدين.

وناشد المحافظ الأهالي التزام الضوابط والإرشادات حتى عودة الحياة لطبيعتها.

Advertisements