شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير فندق المحافظة ويتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية كاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والعميد حاتم السبع، السكرتير العام المساعد، والعميد أشرف سامي، مدير فندق عروس البحر، أعمال التطوير والارتقاء بالفندق، الذي يعد أحد المشروعات السياحية التابعة لمحافظة مطروح.

وشدد محافظ مطروح على أهمية تطوير ورفع كفاءة الفندق والخدمات المقدمة به لاستقبال رواده بالشكل اللائق للمحافظة سياحيا وبما يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه.

وتفقد محافظ مطروح تطوير عدد من أقسام الفندق المختلفة ومنها المطبخ والمخازن والغرف، مؤكدا ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والخدمة بالفندق وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة رواد وزائرى الفندق.