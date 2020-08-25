شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: استمرار حصانة أعضاء النواب حتى 9 يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس لعب دورا كبيرا في إثراء العملية السياسية، حيث أصدر العديد من القوانين.

وأوضح وهدان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «إقليميا عقدنا جلسة لتفويض الجيش المصري بالحفاظ على حدودنا، ويعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين التي ناقشها المجلس، فضلا عن تحريك سعر الصرف».

وأضاف: «قانون الخدمة المدنية من أصعب الملفات التي واجهت مجلس النواب، فضلا عن اللغط الذي واجهناه خلال ترسيم الحدود»، مشيرا إلى أن المجلس وافق على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يعد نقطة بيضاء في تاريخ الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكمل: «المجلس عمل منذ اليوم الأول على تشريعات تخدم المواطن»، مشيرا إلى أن المجلس يتمتع بالحصانة حتى 9 يناير المقبل وفقا للدستور.