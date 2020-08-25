شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «طب القناة»: اتخذنا كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء امتحانات الفرق النهائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دكتور أسامة عنتر عميد طب كلية الطب جامعة قناة السويس استعداد الكلية لاختبارات الفرق النهائية بها مع أوائل سبتمبر القادم، وتخريج الدفعة ٣٢ والاختبارات العملية للفرق الثلاثة الأولى.

وقال إنه في إطار خطة الدولة والجامعة الشاملة لمواجهة تداعيات كوفيد-١٩ اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإجراء الامتحانات، بما يمنع التزاحم داخل اللجان الامتحانية سواء بالامتحانات النظرية أو العملية، مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتعقيم للطلاب والمراقبين واللجان قبل وبعد الامتحان.

وأوضح أن ١١٩ طالب وطالبة بالفرقة السادسة يؤدون الامتحانات النظرية، و٢٠٠ طالب وطالبة بالفرقة الخامسة، و١٦٥ بالفرقة الرابعة باعتبار الفرق الثلاث الأخيرة هم طلاب الفرق النهائية، وذلك في الفترة من ١ سبتمبر وحتى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، بينما طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة يؤدون الامتحانات العملية في نفس الفترة بالتناوب.

وأكد عميد الكلية إن طب القناة التي تأسست عام ١٩٧٨، والتحقت للدراسة بها الدفعة الأولى عام ١٩٨٠، تعد من الكليات الرائدة بالجامعة، فهي أول كلية معتمدة بالجامعات المصرية عام ٢٠١٠، وحصلت على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام ٢٠١٥، وتابع إنها تسعى لتجديد الاعتماد للمرة الثانية مع نهاية العام.

وأفاد عميد الكلية بأن طالب طب القناة هو طالب مميز، يعتمد في دراسته على الجانب العملي والتدريب الميداني بجانب الدراسة النظرية؛ حيث يملك مهارات التعلم الذاتي، وحل المشكلات من خلال طريقة الدراسة التكاملية التي تربط بين المواد الأكاديمية، والمواد الإكلينيكية.

وأكد إن طب القناة ينتظم بها حوالي ١٣٦٠ طالب وطالبة بالفرق الدراسية الستة في ٣٣ قسم دراسي، لكل منها المعمل الخاص بها، حيث توفر الكلية لطلابها وطالباتها فرصة التدريب العملي بمعاملها ذات المساحات الكبيرة والمخصص لها مبنيين للمعامل (أ وب)، بحيث يتم التدريب بالمعمل الواحد بنصف طاقته الاستيعابية من الطلاب منعا للتزاحم وتكدس الطلاب.

وأضاف أن الكلية تتيح لطلابها التدريب بمعمل المهارات (ويضم ١٦ غرفة) لاكتساب المهارات الإكلينيكية من خلال التدريب على الموديلات والأقران.

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وتابع أن التدريب والاحتكاك العملي مع المرضى باعتبار المريض حالة متكاملة مما يدعم قدرة الطلاب على حل المشكلات، ويتم التدريب بمستشفيات جامعة قناة السويس التعليمية، ومراكز طب العائلة التابعة للكلية، والمراكز والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة.