شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة اللوجستية بالدلتا يؤكد تصنيف تخصصات الشباب القادم من الخارج لتوظيفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف دوس رئيس المنطقة اللوجستية في الدلتا، إنه جرى توقيع برتوكول من أجل توظيف المصريين العائدين من الخارج بالمنطقة اللوجستية في الدلتا، مشيرا إلى أن المبادرة هامة، مؤكدا أنها ستمثل قيمة كبيرة بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج، موجها الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتبنيها تلك المبادرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أنه تقابل مع عدد من المصريين العائدين من الخارج، وأنه تم تصنيف العاملين وفقا لتخصصاتهم، وجرى تقسيمهم حتى يتم توظيفهم في الشركات الموجودة بالمنطقة اللوجستية، ومنهم المحامون والمهندسون والعمال وغيرهم من التخصصات.

وأوضح أن المشروع يوفر حوالي 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ويتم أخذ أكبر عدد من العاملين والراغبين في التوظيف، وهناك جزء تم توظيفه ضمن فريق العمل الخاص بالمنطقة.