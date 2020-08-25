شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتقدم مسيرة لتأبين ضحايا بيروت وإرسال 160 طن مواد غذائية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصرى، مساء اليوم، مسيرة تأبين تضامنا مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في العاصمة اللبنانية في الثالث من أغسطس الجارى.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي متطوعى الهلال الأحمر المصري وقفتهم بالشموع التي جاءت تضامنا مع الشعب اللبناني تحت عنوان "من أجل لبنان" ، ووجهت فيها التحية للشعب اللبناني على صموده الدائم في وجه الأزمات وقدرته على تخطي المحن والنهوض مرة آخرى أفضل مما سبق .

وقالت نيفين القباج ، إن مصر دائما ما تقف مع أشقائها من الدول العربية في المحن والأزمات، فمنذ حدوث الأزمة أقامت مصر جسرا جويا مع الجانب اللبناني لتقديم الدعم والمساعدات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالمشاركة مع القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لافتا أنه تم إرسال مايزيد عن 160 طنا من المساعدات الإنسانية والتي تنوعت مابين مواد غذائية ومستلزمات وقائية، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي تعمل في المستشفيات الميدانية التي أقيمت على أرض لبنان بعد وقوع الحادث لمعالجة المصابين.

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الهلال الأحمر المصري ووجهت التحية لمتطوعيه على ما يقدمونه دائما من إغاثة ودعم في كافة الأزمات داخل مصر وخارجها عربيا وإفريقيا ، كما وجهت التحية لباقي منظمات المجتمع المدني التي شاركت الهلال الأحمر في إعداد شحنة المساعدات الإنسانية الموجهة للبنان.

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وقالت القباج إن الهلال الأحمر المصري كان من السباقين في تقديم الدعم للشعب اللبناني فور وقوع الأزمة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني البالغ عددهم أكثر من عشر جمعيات أهلية ساهمت في تقديم كافة المساعدات الإنسانية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدعم لم يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية ولكن تم استقبال 50 طفلا لبنانيا مصابا بالسرطان في مستشفى 57357، حيث تضررت مستشفياتهم جراء القصف .

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ، إن متطوعي الهلال الأحمر المصري نظموا مسيرة اليوم تضامنا مع الصليب الأحمر اللبناني داخل المركز العام للهلال الأحمر بالقاهرة رافعين علمي الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر اللبناني تعبيرا عن دعمهم للجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني للتخفيف من المعاناة الناتجة عن الانفجاردو أنه تم إضاءة مبنى المركز العام للهلال الأحمر بالعلمين المصري واللبناني مع عبارة " من أجل لبنان" تضامنا مع الشعب اللبناني في مصابهم .

ووجهت التحية لباقي منظمات المجتمع المدني التي شاركت الهلال الأحمر في إعداد شحنة المساعدات الإنسانية الموجهة للبنان.