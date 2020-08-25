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البابا تواضروس يعزى سكرتيره السابق فى وفاة نجله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التعزية للأب القمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسته السابق، في وفاة نجله الشماس كيرلس، الذي رقد في الرب في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الماضي، بعد صراعٍ طويل مع المرض، وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة القديس مار مرقس، ببوسطن.

 

وصلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو إنجلاند والأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا، وعدد من الآباء الكهنة.

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وتم خلال الصلاة بث مقطع فيديو مسجل عزَّى خلاله قداسة البابا أسرة الشماس المتنيح، كما تم بث كلمتي تعزية مماثلتين الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا أشعياء مطران طهطا وجهينة.

 

 

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