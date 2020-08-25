شكرا لقرائتكم خبر عن تسمح بمرور 26 ألف حاوية على متن سفينة واحدة.."ربيع" يكشف فوائد قناة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطمأن على معدلات سير السفن بالقناة خلال اجتماع اليوم الاثنين، وأضاف ربيع، خلال مداخلته ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي خالد أبو بكر المذاع على فضائية "on"، أن قناة السويس تسمح بمرور 26 ألف حاوية على متن سفينة واحدة بفضل القناة الجديدة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مليون دولار رسم مرور السفينة الكبيرة عبر قناة السويس في المرة الواحدة، مشيرا لاستكمال تطوير 16 محطة مراقبة بقناة السويس بنهاية سبتمبر المقبل.

وتابع ربيع: "12 ألف سفينة مرت من قناة السويس منذ شهر يناير، وهو معدل أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي"، متابعا "عدد السفن التي تمر من القناة وصل إلى 86 ألف سفينة قبل افتتاح قناة السويس بخمس سنوات، وفي المقابل ارتفع العدد إلى 90 ألف سفينة بعد الافتتاح".

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وأضاف: "إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 27 مليارا و200 مليون دولار بعد الافتتاح بخمس السنوات، معلقا: «لولا القناة الجديدة لانخفض الإيراد والتصنيف، حيث ساهمت في عبور حمولات أكبر».

وأشار إلى أن رسوم مرور أكبر سفينة حاويات في العالم تصل إلى مليون دولار، متابعا «يتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يعلن عنها ولا يوجد ممر منافس لقناة السويس في العالم»، مؤكدا استمرار طرح حوافز لمرور السفن عبر القناة حتى نهاية العالم.

وأوضح، أنه تم تطوير 10 محطات مراقبة بالقناة من أصل 16 محطة، لافتا إلى أن القناة ستمتلك أحدث كراكتين في الشرق الأوسط قريبا، حيث ستمثلان نقلة في تعميق المجرى الملاحي.