شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم العالى يكشف معايير اعتماد الشهادات الجامعية الصادرة من خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن معايير اعتماد الشهادات الجامعية التى يحصل عليها الطالب خارج جمهورية مصر العربية، موضحًا أن أى شخص يتقدم بشهادة للمجلس الأعلى للجامعات، يؤكد أنها صادرة من المكان الذى يدعى أنه حصل عليه، ويثبت ذلك بشرط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المسئولة عن التعليم العالى أو الجامعى فى الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال، أن الاعتماد يجب أن يكون موثقا من المركز الثقافى للدولة في مصر والقنصلية والخارجية المصرية، لافتاً إلى أن هذا يفيد بأن الشهادة حقيقية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بأن هذه الشهادات من هذه الدول لا نتعامل معها ولا تُعتمد، مثل الشهادات الصادرة من الاتجاه الشمالى من قبرص "قبرص الشمالية" ومن جورجيا أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن هناك 5 جامعات سيتم النظر إليها، و3 جامعات في أرمينيا.

وأشار إلى أنه ينظر إلى المادة العلمية التى تم دراستها هل تصلح أن تكون معادلة لما يتم دراسته من تخصص فى مصر من خلال اللجنة العليا للمعادلات، حيث نعادل مناهج ومقررات.