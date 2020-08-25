شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: نقل أسر منطقة المطار هدفه الحفاظ على حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن "بلوكات" منطقة المطار بات محال استمرار عيش الأهالى بها، كونها تشكل خطرا داهما على حياتهم لأنها أصبحت آيلة للسقوط، وتابع: "اللجنة التى أشرفت على هذه البلوكات بحثت أمر الترميم ولكن وجدت أنه غير مجدٍ.. وأن حياة الناس باتت فى خطر داهم".

وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحل السريع والجذرى الذى توصلت له الدولة هو سرعة نقل الأسر وإزالة العقارات حفاظاً على حياة المواطنين، وتابع: "قديماً كان ينتظر إلى أن يتم سقوط العقار ومن ثم النظر فى مشكلة السكان.. ولكن الآن الدولة لديها خطة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين والحفاظ عليهم".

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وكان الدكتور خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، قال فى وقت سابق، إن مساكن عثمان هي مساكن حكومية تابعة للمحافظة، وهناك تقارير أكدت أن هذه المباني آيلة للسقوط، وأصبحت بها ميول وتمثل خطورة على المواطنين، واتخذت محافظة الجيزة إجراءات بترميمها وإعادة سكانها إليها، مؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله عن ترك الحكومة الأهالي لمصيرهم في تلك الأزمة، مشددًا على أن الدولة تضع حياة المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن صندوق تطوير العشوائيات كان له دور في تلك الأزمة ولكن محافظة الجيزة كان لها الدور الأكبر في حل الأزمة، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية التعليم لتوفير مدارس لأهالي المساكن، بالإضافة إلى توفير منافذ لبيع السلع وكل الخدمات التي يحتجونها.

وأوضح أنه سيتم تلبية رغبات سكان المنطقة وهو وفقًا لما أكدت عليه القيادة السياسية بالتعامل مع ملف العشوائيات.