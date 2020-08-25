شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأوقاف يكشف استعدادات الوزارة لاستقبال المصلين بصلاة الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال صلاة الجمعة، مهنئاً الشعب المصرى بعودة صلاة الجمعة وأنها بشرة خير.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة على مستوى الجمهورية اليوم، وتم عقد عدة لقاءات مع مديرى المديريات من أجل التنبيه على التعقيم والنظافة والاستعداد الجيد لاستقبال المصلين في بيوت الله.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه تم التأكيد على وضع علامات التباعد في المساجد، حتى لا نكون سببا في نشر الفيروس، كما شددت وزارة الأوقاف على حضور جميع العاملين بالمساجد والمديريات الإقليمية والقيادات بالوزارة ومنع أي إجازة هذا الأسبوع للاستعداد لصلاة الجمعة.