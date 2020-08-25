شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 زائر لحديقة الحيوان بالجيزة فى أول يوم عمل بعد إغلاق 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حديقة حيوان الجيزة ، اليوم الاثنين ، إقبالا ملحوظا من الزوار بعد قرار فتح جميع حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية ، وأكد اللواء محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، عقب صدور قرار رئيس الوزراء بفتح الحدائق ، بعد اغلاق استمر 6 أشهر منذ انتشار فيروس كورونا ، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والتنسيق مع الطب الوقائي والتشديد على ارتداء الكمامة.



وأضاف رجائى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية چاسمين طه زكى، ببرنامج مساء dmc، الذي يذاع على قناة dmc، أن عدد الزائرين كان حوالي 2500 زائر، وهو معدل متوسط خاصة أن طبيعة الحضور اليومي للحديقة قبل كورونا كانت حوالي 10 آلاف زائر ، لافتا الى أنه خلال فترة التوقف جرى تأهيل وتجميل مرافق الحديقة وتجديدها .