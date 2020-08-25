أخبار 24 ساعة.. 67.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وزير التعليم العالى: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 3أيام من غلق التسجيل
التعليم تضبط حالة غش بامتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة دور ثان
الصحة: 67.7 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
"الصحة" تحدد 7 حالات لغسيل اليد للحماية من العدوى.. تعرف عليها
التموين: صرف 94% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن
تعرف على الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية
ثورة إنشاءات الطرق فى مصر لا تتوقف.. فيديو
السكة الحديد: وصول دفعة جديدة من العربات الروسية اليوم
مختار جمعة يكشف مزايا قانون تنظيم هيئة الأوقاف بعد إقراره من البرلمان
هل تنتقل العدوى أثناء التبرع بالدم؟.. الصحة تجيب
وزير السياحة والآثار وأمين عام "السياحة العالمية" يزوران المتحف القومى للحضارة المصرية
وزير البيئة توضح أهمية قانون إدارة منظومة المخلفات بعد موافقة البرلمان عليه
لماذا يكره الإخوان شيخ الأزهر؟.. فضح إرهابهم وساند 30 يونيو
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