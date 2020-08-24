شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات: لدينا توجيهات بإسعاد المواطنين و«يُقال لنا ريحوا الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فند خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، الشائعات التي يتداولها البعض بشأن نقل أسر «بلوكات»، منطقة المطار بإمبابة، قائلاً: «مفيش حد هيستثمر في الأرض دى إلا مشروع خدمى لأهالى إمبابة.. والزمن جاي وسوف يثبت ما نقول ويخرس كل الألسنة».

وأضاف «صديق» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة تنفق أموالا طائلة على تطوير العشوائيات، وتابع: «المبالغ اللى بتصرفها الدولة على العشوئيات ليست قليلة وهدفها الحفاظ على حياة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته».

وأكد «صديق» أنه فور تسكين أهالي منطقة المطار وإتمام عملية الإزالة، سيكون هناك تنسيق بين الصندوق ومحافظة الجيزة، من أجل تنفيذ مشروع خدمى لأهالى إمبابة، وتابع: «هذه المنطقة لا تصلح لأي مستثمر»، مشدداً على أن هناك توجيهات بإسعاد المواطنين والعمل على راحتهم والحفاظ على حياتهم، وتابع: «يُقال لنا ريحوا الناس وأسعدوهم».