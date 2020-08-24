شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يعطي الـ«خاتمة» لرؤساء الهيئات البرلمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على إعطاء الكلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية، لإلقاء كلمة خاتمة لدور الانعقاد الخامس للمجلس، من بينهم عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب أحمد خليلي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.

كما أعطى «عبدالعال» الكلمة لوكيلي المجلس النائبان السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، لإلقاء كلمة أخيرة أمام النواب في ختام أعمال المجلس، والتي استمرت حتى الساعات الأخيرة من مساء الاثنين.