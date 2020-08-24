شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح: بدء رصف منطقة زاهر جلال مرورا حتى العزبة السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وجية عبدالرازق رئيس مدينة مرسي مطروح، عن بدء أعمال الرصف بشوارع منطقة زاهر جلال مرورا بعلم الروم وحتي العزبة السودانية، وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي طبقا لخطابات الشركات المنفذة ضمن خطة المدينة في إعادة الشئ لأصلة .

وأضاف «عبدالرازق» بأن تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سرعة البدء في أعمال إعادة الشئ لأصلة ورصف المناطق التي انتهت منها أعمال البنية التحتية طبقا للخطابات الرسمية الموجهة لمجلس المدينة من الشركات العاملة التي تقر بانتهاء أعمالها، وتذليل كافة العقبات لضمان سرعة وإنجاز الأعمال طبقا التوقيتات المتفق عليها .

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح نسب تنفيذ الأعمال الجارية بعلم الروم وزاهر جلال والليدو وشارع المرور بعد انتهاء مشروعات البنية التحتية بتركيب البلدورات تمهيدا لأعمال الرصف طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

ووجه رئيس المدينة للشركات المنفذة ببذل مزيد الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية للبدء في اعمال الرصف خاصة المشروع القومي التحول الرقمي ومشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بالتنسيق مع الجهات المعنية.ياتى ذلك استمرارا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المدينة لسرعة الانتهاء منها طبقا للخطط الموضوعة والتوقيتات المتفق عليها .