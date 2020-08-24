شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التقديرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام عمل لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، مطالبا بالإسراع في معدلات الإنجاز، مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح بسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة.

وأشار المحافظ إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة القليوبية حددت القيمة التقديرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بعد الاطلاع على القانون 43/79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون البناء 119 لسنة 2008، وكافة القوانين المتعلقة بذلك، حيث تم تقسيم القيمة التقديرية للمتر المسطح لـ3 أقسام حسب الموقع الجغرافي (القرى وتوابعها والمراكز والمدن والعاصمة) كما قسمت القيمة التقديرية لـ5 أقسام حسب نوعية السكن (سكنى وتجارى وادارى وصناعى وغيرها).

وتراوحت القيمة التقدرية للمتر المسطح بداية من 50 جنيها للمتر أو 75 جنيها في القرى وتوابعها حتى 250 أو 375 جنيها وفقا للتقسيم حسب النوعية والموقع الجغرافي وفى المراكز والمدن ترواحت القيمة التقديرية للمتر المسطح بداية من من 150 جنيها حتى 1250 جنيها، وفى العاصمة مدينة بنها ترواحت القيمة التقديرية للمتر المسطح بداية من 300 جنيه حتى 1500 جنيه.