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شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط طرد «تل القلزم» بالسويس.. ورئيس الشركة: نسعى لتحسين الخدمات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن مهندسي وفنيي الشركة أنهوا أعمال إصلاح وصيانة كسر خط طرد صرف تل القلزم بمحافظة السويس وتغيير الجزء المتهالك به، باستبدال المواسير القديمة بمواسير UPVC ضغط 10 بار قطر ٤٠٠مم بطول 60 مترًا.
وأكد رئيس الشركة، في بيان، الاثنين، أنه فور الإبلاغ عن كسر خط طرد صرف تل القلزم، أعطى تعليماته للمهندس محمود زهرة بتحرك فورًا إلى مكان البلاغ وإصلاح الكسر واستبدال المواسير القديمة بمواسير ضغط 10 بار، بالإضافة إلى الدفع بسيارات كسح حديثة لسحب المياه المتراكمة نتيجة للكسر في الخط، مضيفا متابعته لحظة بلحظة أعمال الإصلاح، لافتا أن الشركة تسعى دائما لتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين في محافظات القناة.
وأشار عصمت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة«السويس والإسماعيلية وبورسعيد» يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف رفع كفاءة المحطات والصيانة المستمرة لخطوط الطرد، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.
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