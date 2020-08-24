شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: لا يوجد منافس لقناة السويس في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات قناة السويس زادت بنسبة 4.7% في الخمس سنوات الماضية بعد إنشاء القناة الجديدة، لتبلغ نحو 27 مليار دولار.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أكبر سفينة حاويات في العالم مرت من قناة السويس، إضافة إلى ست سفن حاويات عملاقة مرت أيضًا من القناة، دفعت منهم الواحدة نحو مليون دولار، مستطردًا: «لا يوجد منافس لقناة السويس في العالم».

وأشار إلى أن المجلس البحري البلطيقي الدولي، وهو الأكبر في العالم، أصدر تقريرًا، أشاد فيه بقناة السويس وبسياستها التسويقية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «لولا قناة السويس الجديدة لما حققت القناة هذه الإشادة».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتناول الاجتماع متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة.