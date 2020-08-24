شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يعلن حصيلة دور الانعقاد الخامس: 270 ساعة عمل والموافقة على 233 مشروع قانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب في ختام الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الخامس، إحصائية بأهم ما أنجزه المجلس خلال هذا الدور.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن المجلس عقد 63 جلسة عامة استغرقت 270 ساعة عمل، وتحدث فيها 421 نائبا وشهدت 3462 مداخلة .

وأوضحت الإحصائية أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الخامس على 233 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والنواب، بإجمالي عدد 2490 مادة .

وأشارت الإحصائية إلى أن المجلس في مجال الأدوات الرقابية خلال هذا الدور استخدم 4064 طلب إحاطة موجهة للحكومة، و1530 طلب إحاطة تمت مناقشتها في اللجان، و92 مناقشة عامة، و743 اقتراح برغبة، و646 سؤال، و156 بيان عاجل، كما نظر المجلس 32 طلب رفع حصانة و9 حالات خلو مقعد.

كما عقدت اللجان النوعية 1980 اجتماعا استغرقت 2903 ساعة وأعدت اللجان 1702 تقريرا نظر المجلس في 1468 تقرير، وقام المجلس بـ 29 زيارة ميدانية، وعقدت اللجنة العامة 4 اجتماعات.

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