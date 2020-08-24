شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبي: الميليشيات تطلق الرصاص على المتظاهرين في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن الميليشيات والمرتزقة يطلقون الرصاص ضد المتظاهرين الليبين السلميين في طرابلس.

وأضاف بليحق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المواطن الليبي ضاق ذرعا بالانتهاكات وعمليات الاختطاف والابتزاز والآن زاد الأمر سوءا بوجود المرتزقة المدعومين من تركيا والذين يتم جلبهم من سوريا.

وتابع: "فايز السراج يتحمل ما يحدث في الأراضي الليبية فهو من جلب الغزاة الأتراك والميلشيات كما يعد مسؤولا عن تردي الخدمات ومسؤول أول عن إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين".

وأشار إلى أن المرتزقة الأجانب يحصلون على رواتب بالدولار في ظل تردي أوضاع الليبيين المعيشية وعدم حصولهم على رواتبهم.

وتمنى بليحق وجود تحرك من المجتمع الدولي في ظل عدم وجود أي احصاءات حول عدد القتلى والمصابين حتى الآن، مشيرا إلى أن من يحكم طرابلس هم الميليشيات وأن الشعب الليبي هو من سيطرد الغزاة بشرط استمرار الحراك الشعبي.

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