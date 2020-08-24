شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2020.. اعرف خطوات التسجيل وتوقعات الحد الأدنى للكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إعلان نتائج الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، بدأ الطلاب في البحث عن تنسيق القبول بالجامعات المختلفة، حيث يبحث الطلاب عن المؤشرات الأولية لتنسيق جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على التنسيق بالجامعة، عبر بوابة الأزهر الالكترونية، أن موعد بداية تنسيق طلاب جامعة الأزهر 2020 بداية شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن نظام التنسيق بجامعة الأزهر، يختلف عن الجامعات الحكومية، وهو عبارة عن مرحلة واحدة فقط ويتم فتح الباب لتسجيل الرغبات بعد ظهور نتيجة الدور الأول للثانوية الأزهرية لعدة أيام، ويغلق بعدها، ويتم فتحه مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثاني، ويغلق لتسكين الطلاب بالكليات وفقا لمجموعهم ورغباتهم، ويتم الإعلان عن نتيجة التنسيق قبيل بدء العام الدراس بعدة أيام.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بنسبة نجاح 67%.

بداية الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر

وتسعى جامعة الأزهر لإنجاز التنسيق قبل بداية الدراسة في 17 أكتوبر المقبل، بوقت كافٍ، وكشف الدكتور أحمد حسني عن اختيار هذا الموعد لحين الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة، خاصة أن طبيعة تنسيق القبول بجامعة الأزهر مرتبطة بظهور نتيجة الدور الثاني.

خطوات تنسيق جامعة الأزهر 2020

1- يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به.

2- يدخل الرقم السري (الرقم المكتوب على استمارة النجاح التي استلمتها من المعهد، عبر النقر على أيقونات الأرقام المخصصة لإدخال الرقم السري، وليس عبر لوحة المفاتيح).

3- يدخل الرقم التأكيدي، كما هو مكتوب في الأيقونة المخصصة لذلك، حال عدم ظهور الرقم التأكيدي ينقر على (تغيير)، ادخل الرقم التأكيدي في خانة (أعد كتابة الرقم التأكيدي).

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توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر 2020

كلية الطب والجراحة 96%.

كلية طب جراحة الفم والأسنان 95%.

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كلية الصيدلة 94,5.%

كلية الهندسة 92%.

كلية الشريعة والقانون 77.%

كلية العلوم بنين القاهرة 86%.

كلية الهندسة الزراعية بنين القاهرة 87.23%.

كلية أصول الدين والدعوة بنين القاهرة 75%.

كلية التجارة بنين القاهرة 70%.

كلية التربية بنين القاهرة 74%.