شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تكرم الفائزين في مسابقتي فرسان القراءة والمكتبات المتميزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز 25 طالبا واخصائيا وموجها بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي فرسان القراءة صيف ٢٠١٩ والمعسكرات والمكتبات المتميزة.

وكرّم يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورأفت عبدالله، مدير عام الشؤون التنفيذية، الإثنين، الطلاب والمدارس الفائزة في مسابقة فرسان القراءة صيف ٢٠١٩ ومسابقة المعسكرات والمكتبات المتميزة صيف ٢٠١٩، كما كرّم اخصائي المكتبات وموجهي المكتبات الأوائل البالغ عددهم ٢٨ فردا.

وحصدت مديرية التعليم في الإسكندرية في مسابقة فرسان القراءة صيف ٢٠١٩ المركز الأول جمهوري الطالبة حبيبة محمد بسيونى مدرسة تقسيم الزهور الثانوية إدارة المنتزة التعليمية، والمركز الثانى جمهوري الطالب أحمد محمود احمد سليم مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات إدارة العجمى التعليمية، والمركز الرابع جمهورى الطالب عمر أحمد توفيق مدرسة العباسية الثانوية بنين إدارة وسط التعليمية، كما حصدت مدرسة الشهيد محمد على المسيري الإعدادية بنات المركز الثانى جمهور في مسابقة درع المعسكرات والمكتبات المتميزة صيف ٢٠١٩.

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات

مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية تحصد مراكز اولي بمسابقتي تعليم ومكتبات