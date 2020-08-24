شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة عريس الجنة: طليقي قتل أخويا ومثل بجثته.. و25 جنيهًا سبب طلاقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أماني شقيقة المهندس محمد سعد عريس الجنة، والذي قتله طليقها، إن أحمد طليقها كان إنسان عادي جدا وذو خلق رفيع عندما تزوجنا في بداية الأمر، ولكن والدته هي السبب في تغيير أخلاق أحمد قاتل شقيقي المهندس محمد، مضيفة: «منها لله هي السبب في مقتل شقيقي محمد».

وأضافت «أماني»، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع على قناة «المحور»، أن المشكلة الأولى التي حدثت بيني وبين طليقي كانت بسبب 25 جنيه أخدهم من والدته لأني كنت ذاهبة إلى الكلية وليس معي أي أموال، معقبة: «طليقي أهانني وضربني بشدة بسبب الـ25 جنيه وبعد كلام حماتي منها لله وطليقي لم يكن لديه أي شخصية أمام والدته ويسمع كلامها حتى لو خطأ».

وتابعت: «طليقي كان يستشير والدته في كل شىء وكان يحكي لها أدق التفاصيل بيننا وكل شىء سواء إيجابي أو سلبي»، منوهة بأن معها تسجيل بصوت طليقها يوم تطليقها وهو يدعي فيه على ابني ويقول يارب يموت لكي يحرق قلبي عليه.

وأشارت إلى أنها يوم ولادة ابنها مصطفي جاء طليقها ومعه والدته وقام بالاعتداء عليها وأهانها أمام الجميع وكذلك والدته قامت بضربها وفتحت بطنها بعد أن كاد جرح الولادة يلتهم بسبب الخلافات الزوجية، لافتة إلى أن والدته كانت تغير مني جدًا لدرجة أنها كانت تأخذ ملابسي الداخلية وجالسة بها في منزلها وكانت تضايقني جدًا وتختلق المشاكل والخلافات معي، وبعد طلاقي شجعت طليقي أحمد على قتل شقيقي المهندس محمد ومثل بجثته الذي كان سيتزوج بعد 10 أيام فقط لأني رفضت العودة إليه مرة ثانية بعد الطلاق.