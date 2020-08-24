شكرا لقرائتكم خبر عن نادي القضاة يشيد بقرارات النائب العام: «تحمي الحقوق وتصون الممتلكات والأعراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الاثنين، قرار موافقة مجلس القضاء الأعلى على ترشيح النائب العام للمستشار محمد محمود غراب، لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفيش القضائي.

وقال النادي، في بيان، إن "ذاك الترشيح وهذا الاختيار، يؤكد أنه اختيار صادف أهله لما للمستشار غراب من تاريخ مشرف في العمل القضائي وجهود ملموسة في العمل في النيابة العامة إذ تدرج في المناصب منذ تعيينه وكيلاً للنائب العام في عام ١٩٨٦، وتولى رئاسة عدد من النيابات، ثم رئاسة نيابة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ثم أصبح محاميًا عامًا لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محامي عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة واستئناف بني سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلاً للتفتيش القضائي من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٩، ثم مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة".

وأضاف: «كان مثالاً ونموذجًا لرجل القضاء النزية المستقل الذي يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة».

وفي سياق آخر، أثنى نادي القضاة، على قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وممثلي النيابة العامة، لما يقومون به من "دور عظيم في الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية وترسيخ سيادة القانون والتصدي العادل، والحاسم لكافة صور الجرائم المختلفة وإصدار القرارات التي من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل في ربوع مصر".

يذكر أن النائب العام أصدر قرارًا خلال الساعات الماضية، بضبط وإحضار المتهمين في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة فندق فيرمونت في العام 2014، كما قرر منعهم من السفر.

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