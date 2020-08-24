شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث انعقاد المجمع المقدس والسيامات الأسقفية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات.
وذكرت الكنيسة، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.
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