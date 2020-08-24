شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الإثنين، 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز بنها وطوخ وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابة بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9206 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 625 حالة، وبنها 2393 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 687 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 444 حالة إصابة.