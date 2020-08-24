شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات إزالة مباني مخالفة، ضمن الموجة 16 التي تشهدها مدن وقرى المحافظة، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت حملة مكبرة من إزالة تعديات على أراضي زراعية ومناطق خارجة عن نطاق التصالح على طريق أبوعمر المحلة، بالتعاون بين محافظة كفر الشيخ ومديرية الأمن، وبمشاركة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر غانم، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، والعميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، والعميد محمد عبدالعزيز أبودومه، رئيس مباحث تموين المديرية، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يثمن الجهود المبذولة والتعاون بين المحافظة ومديرية الأمن بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على طريق أبوعمر المحلة، فتم إزالة 10 محلات وأحواش على مساحة 16 قيراط، كما تم إزالة سور خرساني وسملات وقواعد ومنزل على مساحة 800 مترا، مؤكداً أنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة أخرى متنوعة لمساحات مختلفة.

إزالات

إزالات

إزالات

إزالات