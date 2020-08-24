شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى أكثر من 27 مليار دولار خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن على معدلات سير السفن بالقناة خلال اجتماع اليوم الاثنين.

وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «12 ألف سفينة مروا من قناة السويس منذ شهر يناير، وهو معدل أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي»، متابعا: «عدد السفن التي تمر من القناة وصل إلى 86 ألف سفينة قبل افتتاح قناة السويس بخمس سنوات، وفي المقابل ارتفع العدد إلى 90 ألف سفينة بعد الافتتاح 5 سنوات».

وأوضح: «إيرادات قناة السويس كانت تصل إلى 25 مليارا و900 مليون دولار، قبل افتتاح القناة الجديدة بخمس سنوات، ثم ارتفعت إلى 27 مليارا و200 مليون دولار بعد الافتتاح بخمس سنوات»، معلقا: «لولا القناة الجديدة لانخفض الإيراد والتصنيف، حيث ساهمت في عبور حمولات أكبر».

وأشار إلى أن رسوم مرور أكبر سفينة حاويات في العالم تصل إلى مليون دولار، مضيفا: «يتم متابعة القنوات وطرق التجارة العالمية التي يعلن عنها ولا يوجد ممر منافس لقناة السويس في العالم»، مؤكدا استمرار طرح حوافز لمرور السفن عبر القناة حتى نهاية العالم.

وأوضح أنه تم تطوير 10 محطات مراقبة بالقناة من أصل 16 محطة، لافتا إلى أن القناة ستمتلك أحدث كراكتين في الشرق الأوسط قريبا، حيث ستمثلان نقلة في تعميق المجرى الملاحي.

وأكمل: «رفعنا كفاءة جراجين بقناة السويس القديمة وأنشأنا آخر في القناة الجديدة».

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